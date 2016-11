W Polsce nie ma żadnego faszyzmu, odcinek 1488

Odwołanie się do frustracji społecznej: Jedną z najbardziej charakterystycznych cech historycznych faszyzmu było odwołanie się do frustracji klasy średniej, klasy cierpiącej z powodu kryzysu gospodarczego lub uczucia poniżenia politycznego i lęku przed zagrożeniem ze strony najbiedniejszych. To w drobnomieszczaństwie faszyzm znajdzie swoją bazę.