Milczenie władz szkodzi relacjom polsko-ukraińskim [list]

Apel do władz RP o przeciwdziałanie przejawom wrogości wobec mniejszości ukraińskiej oraz obywatelom Ukrainy

W dniu 10 grudnia br. w Przemyślu przeszedł Marsz Orląt Przemyskich i Lwowskich , w którego trakcie – oprócz innych haseł – uczestnicy skandowali: „Śmierć Ukraińcom” oraz „Przemyśl-Lwów zawsze polski”. W Przemyślu nie pierwszy raz w trakcie publicznych przedsięwzięć dochodzi do antyukraińskich wystąpień pod pozorem obchodzenia patriotycznych uroczystości. W latach ubiegłych uczestnicy marszu w okolicach siedziby Związku Ukraińców w Polsce (ul. Kościuszki 5) skandowali hasło: „Znajdzie się kij na banderowski ryj”.

Do eskalacji tego typu zachowań prowadzi przyzwolenie na publiczne propagowanie nienawiści na tle narodowościowym i nawoływanie do przemocy ze strony organizatorów marszu, a także pobłażanie dla tego rodzaju działań ze strony administracji rządowej i władz samorządowych. W dniu 26 czerwca br. w Przemyślu doszło do napaści na religijną procesję grekokatolików, w latach 2014-16 na Podkarpaciu miała miejsce zorganizowana akcja niszczenia (przez „nieznanych sprawców”) grobów i upamiętnień ukraińskich, m.in. na Cmentarzu Wojskowym w Pikulicach.

Milczenie władz państwowych w sprawie tych bulwersujących wydarzeń szkodzi relacjom polsko-ukraińskim, podważając wizerunek Polski jako państwa przestrzegającego praw mniejszości narodowych.

Patronat nad Marszem Orląt Przemyskich objęli: Poseł na Sejm RP Wojciech Bokun; Instytut Pamięci Narodowej Odział Rzeszów; Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Organizatorami Marszu byli m.in. Młodzież Wszechpolska-Przemyśl i ONR. W trakcie marszu widać było symbole Obozu Wielkiej Polski, co w przypadku tej ostatniej organizacji jest szczególnie bulwersujące. Jest to bowiem organizacja, która wzięła na siebie odpowiedzialność za zniszczenie 8 grobów i upamiętnień ukraińskich. Jej członkowie nie kryją prorosyjskich sympatii i uczestniczyli w wojskowych obozach szkoleniowych na terenie Rosji.

Warszawa, 11 grudnia 2016 r.

Zarząd Główny Związku Ukraińców w Polsce

